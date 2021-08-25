Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Muğla'da tatil yapıyor. Ünlü çiftin en büyük korkusu belli oldu...

27 yaşındaki Hande Erçel, bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Her ay düzenli olarak profesyonel cilt bakımı yaptıran oyuncu, aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durarak formunu koruyor.

Uzun süredir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in en büyük korkusu belli oldu.

Çift, nazardan çok korkuyor.

İkili, nazar boncuklu bilekliklerini bir an olsun bile çıkarmıyor.

Çiftin nazar boncuklu bilekliklerinin sırrı çözüldü.

Snob Magazin'in haberine göre; Çifte, nazar boncuklu bileklikleri Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin hediye etmiş.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in büyük korkusu

Kaynak: Snob Magazin

Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu Hande Erçel'in paylaşımı 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu Hande Erçel'in paylaşımı 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
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