Hande Erçel servet kazanacak!
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Hande Erçel servet kazanacak!

10.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:35
Hande Erçel servet kazanacak!

Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, meslek ve aşk hayatının yanı sıra reklamlardan kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

Bir sağlık ve kişisel bakım firması, diş macunu reklamlarında oynaması için 2 milyon TL'lik teklifle oyuncunun kapısını çaldı. Sözlü olarak anlaşan Erçel ve marka, imza atmak için tekrar bir araya gelecek.

Oyuncuyla daha önce 800 bin TL'ye reklam anlaşması yapan bir tekstil markası da, 'satışları ve bilinirliği artırdığı' gerekçesiyle, Erçel'le yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Firmanın bu defa 1 milyon TL teklif edeceği iddia edildi.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, bu konuyla ilgili de "Çok iyi arkadaşız" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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