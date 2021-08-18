Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı 10'a katladı

Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı dizisi final yapan Hande Erçel, soluğu Bodrum'da aldı.

Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı dizisi final yapan Hande Erçel, soluğu Bodrum'da aldı.

Arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Erçel, modacı Dilara Fındıkoğlu'nun imzasını taşıyan kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı.

23,7 milyon kişinin takip ettiği oyuncu, sosyal medyayı salladı.

Erçel'in iddialı paylaşımları 3,2 milyon beğeni aldı.

SERENAY DA PAYLAŞTI

Hande Erçel'den birkaç saat sonra, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya da kırmızılı pozlarını sayfasında paylaştı.

Özel hayatı ile uzun süre gündemi meşgul eden oyunucunu paylaşımları 308 bin beğenide kaldı.

FANLAR KARŞILAŞTIRDI

Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya'nın peşpeşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi.

Sosyal medyada 'Hande, Serenay'ı 10'a katladı' yorumları yapıldı.

Kaynak: Hürriyet