Hande Erçel mutfağını bedavaya getirdi
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Hande Erçel mutfağını bedavaya getirdi

Hande Erçel mutfağını bedavaya getirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, 22 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'ın tüm nimetlerinden faydalanıyor. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Son dönemde oynadığı diziler sayesinde Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede tanınan Hande Erçel, sosyal medyanın nimetlerinden faydalanıyor. Sevgilisi Kerem Bürsin'le 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ekranda olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda yeni evine taşınmıştı. Instagram'da 22 milyon 200 bin takipçisi olan Erçel, evinin mutfağını bedavaya getirdi. Mutfağın tüm dekorasyonu bir firmaya yaptıran oyuncu, markaya para yerine reklam teklif ettiği iddia edildi.

Markanın teklifi kabul etmesinden sonra Erçel, evinin mutfağından dört kate fotoğraf paylaşıp, firmanın tanıtımı yaptı. 3 Haziran'da mutfaktaki hallerini yayınlayan oyuncu, "En favori köşesinde bir uyanma hikayesi" diye yazmıştı. Erçel, son olarak mutfaktaki bazı ürünlere de para vermediği ortaya çıktı. Oyuncu, bu defa yine mutfaktan bir kare yayınlayıp, kendisine hediye gelen ürünleri yayınladı.

Hande Erçel mutfağını bedavaya getirdi
Hande Erçel mutfağını bedavaya getirdi
Hande Erçel mutfağını bedavaya getirdi

Kaynak: Snob Magazin

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