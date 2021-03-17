Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı?
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Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı?

17.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:27
Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı?

Çiftin, nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Çiftin, nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. İkilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan'ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Yıldırım vesile olmuş!

Gamze Erçel-Caner Yıldırım

İki ablanın dostluğu eskiye dayanıyor. Hatta ablaların eşleri Hakan Hacısoyu ve Caner Yıldırım da arkadaş. Ablası sayesinde Hande Erçel'e tanışan Murat Can Akdoğan'ın, Erçel'i daha yakından tanımak istemesiyle başlayan süreçte şimdi aşk bacayı sarmış! Şimdilik ilişkilerini gizli tutmak isteyen çift, sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlayınca yakayı ele vermişti!

Hakan-Cansın Hacısoyu

Kaynak: Hürriyet

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