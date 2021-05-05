Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel

Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel
Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşkları hakkında hiç konuşmayan ikiliden Hande Erçel sessizliğini bozdu. Erçel, ilişkileri hakkında, "Her şey çok güzel" yorumunda bulundu.

FOX TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin'in samimi görüntüleri, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları ortaya çıkarmıştı.

Bugüne kadar aşk iddiaları hakkında hiç konuşmayan ancak geçtiğimiz günlerde Kerem Bursin, Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın hep beraber Maldivler'de tatil yapması aşk iddialarını güçlendirmişti.

Erçel ve Bursin'in Maldivler'de baş başa kahvaltı yaptıkları görüntüler de basına sızmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından ikili arasından sessizliğini bozan ilk isim Hande Erçel oldu.

Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldiv tatili günlerce konuşulmuştu

Ayaklıgazete'den Akif Yaman'ın haberine göre daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" ifadeleri üzerine, "Teşekkür ederim, her şey çok güzel" diye yanıt verdi.

"DİZİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADIK"

Erçel, sevgilisi Bürsin'in Amerika'ya gittiği iddialarına ise, "Yok burada, setimiz başladı" diyerek, 'Sen Kapımı Çal' dizisine çekimlerine başladıklarını söyledi.

SIK SIK SAMİMİ GÖRÜNTÜLER VERİYORLAR

Bilindiği üzere ikili, bir süreden bu yana beraber vakit geçiriyor ve setten samimi pozlar veriyorlardı. Erçel'in son yaptığı açıklamanın ardından ikili arasındaki aşk iddialarının da gerçek olduğu anlaşıldı.

Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel
Haber Editör
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Murat Kurum Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:00:27. #1.15#

title