Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel

Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşkları hakkında hiç konuşmayan ikiliden Hande Erçel sessizliğini bozdu. Erçel, ilişkileri hakkında, "Her şey çok güzel" yorumunda bulundu.

FOX TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin'in samimi görüntüleri, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları ortaya çıkarmıştı.

Bugüne kadar aşk iddiaları hakkında hiç konuşmayan ancak geçtiğimiz günlerde Kerem Bursin, Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın hep beraber Maldivler'de tatil yapması aşk iddialarını güçlendirmişti.

Erçel ve Bursin'in Maldivler'de baş başa kahvaltı yaptıkları görüntüler de basına sızmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından ikili arasından sessizliğini bozan ilk isim Hande Erçel oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldiv tatili günlerce konuşulmuştu

Ayaklıgazete'den Akif Yaman'ın haberine göre daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" ifadeleri üzerine, "Teşekkür ederim, her şey çok güzel" diye yanıt verdi.

"DİZİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADIK"

Erçel, sevgilisi Bürsin'in Amerika'ya gittiği iddialarına ise, "Yok burada, setimiz başladı" diyerek, 'Sen Kapımı Çal' dizisine çekimlerine başladıklarını söyledi.

SIK SIK SAMİMİ GÖRÜNTÜLER VERİYORLAR

Bilindiği üzere ikili, bir süreden bu yana beraber vakit geçiriyor ve setten samimi pozlar veriyorlardı. Erçel'in son yaptığı açıklamanın ardından ikili arasındaki aşk iddialarının da gerçek olduğu anlaşıldı.