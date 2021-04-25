Hande Erçel ıstakoza döndü
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Hande Erçel ıstakoza döndü

Hande Erçel ıstakoza döndü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel, Maldivler tatilinden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Bir haftadır sevgilisi olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le Maldivler'den olan oyuncunun, son fotoğrafındaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...

Hande Erçel, sevgilisi olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le Maldivler tatiline devam ediyor. Oyuncu, kardeşi Gamze Erçel'in de kendisine eşlik ettiği Maldivler'den fotoğraflarını yayınlıyor. Bikinili karesini paylaşan Erçel'in bronzlaştığı görüldü. Oyuncuya, 20 dakikada 15 bine yakın yorum geldi. İkilinin, Maldivler'de bedava tatil yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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