Hande Erçel ıstakoza döndü

Hande Erçel, Maldivler tatilinden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Bir haftadır sevgilisi olduğu iddia edilen Kerem Bürsin'le Maldivler'den olan oyuncunun, son fotoğrafındaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...