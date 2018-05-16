Hande Erçel'in Murat Dalkılıç Paylaşımı Beğen Butonunu Çökertti
Hande Erçel'in sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç'la birlikte olduğu fotoğrafa kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni geldi.
Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor.
ARTIK SAKLAMIYORLAR
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlk aylarda birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten sürpriz paylaşım geldi.
YARIM MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Hande Erçel sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraber oldukları fotoğrafı 'çılgın tür' notuyla paylaştı. Ünlü çiftin fotoğrafı büyük ilgi gördü. Kısa sürede 500 binden fazla beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
BERABER FESTİVALE KATILMIŞLARDI
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, birlikte Coachella Festivali'ne gidip doyasıya eğlenmişti.
YORUMLAR (25)
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Seçimler yaklaştıkça Petrol bulunuyor. Yakında arabada üretiriz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fotoğraf devede kulak kalırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DÜNYA VE ÜLKE GÜNDEMİNDE BU HABERİN DEĞERİ NİTELİĞİ NEDİR ACABA ??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çok güzel hatunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Survivor ne lan. . . . başka derdimiz yok mu bizim. Allah aşkın arkadaşlar tüm Türkiyeyi esir alıyorlar bir poposu kakalı program yüzüne evde enik cücük herkes pür dikkat kesiliyor. Kimse kimseyle konuşmuyor saatlerce. oradaki Nagehanın hayatını peygamber efendimizin hayatından daha iyi biliyoruz. O ses Bu ses yok yetenek sensin yada benim ne oluyor bizlere. kendimize gelelim. Acun bey in bir suçu yok. Bizlerin uyanık olaması gerekiyor. NOT:siyonizmin insanlığa atmış olduğu en büyük kazık FUTBOLCevap Yaz 188 1 Yayından Kaldır