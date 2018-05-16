Hande Erçel'in Murat Dalkılıç Paylaşımı Beğen Butonunu Çökertti

Hande Erçel'in Murat Dalkılıç Paylaşımı Beğen Butonunu Çökertti

Hande Erçel'in sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç'la birlikte olduğu fotoğrafa kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni geldi.

Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor.

ARTIK SAKLAMIYORLAR

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Hande Erçel dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlk aylarda birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çiftten sürpriz paylaşım geldi.

YARIM MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Hande Erçel sosyal medya hesabından sevgilisi Murat Dalkılıç ile beraber oldukları fotoğrafı 'çılgın tür' notuyla paylaştı. Ünlü çiftin fotoğrafı büyük ilgi gördü. Kısa sürede 500 binden fazla beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

BERABER FESTİVALE KATILMIŞLARDI

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, birlikte Coachella Festivali'ne gidip doyasıya eğlenmişti.

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YORUMLAR (25)

  • ALİ:
    Survivor ne lan. . . . başka derdimiz yok mu bizim. Allah aşkın arkadaşlar tüm Türkiyeyi esir alıyorlar bir poposu kakalı program yüzüne evde enik cücük herkes pür dikkat kesiliyor. Kimse kimseyle konuşmuyor saatlerce. oradaki Nagehanın hayatını peygamber efendimizin hayatından daha iyi biliyoruz. O ses Bu ses yok yetenek sensin yada benim ne oluyor bizlere. kendimize gelelim. Acun bey in bir suçu yok. Bizlerin uyanık olaması gerekiyor. NOT:siyonizmin insanlığa atmış olduğu en büyük kazık FUTBOL
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