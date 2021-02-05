Hande Erçel ile Kerem Bürsin tartıştı mı? Açıklama geldi

SICAK GELİŞME... Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tartıştıkları ve aralarının açıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. İşte detaylar...