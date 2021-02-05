Hande Erçel ile Kerem Bürsin tartıştı mı? Açıklama geldi
05.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:50
SICAK GELİŞME... Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tartıştıkları ve aralarının açıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. İşte detaylar...
Sık sık aşk dedikodularıyla gündeme gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arasının açıldığı iddia edildi. İddialara göre sette kavga eden ikili yüzünden çekimler yarıda kesilmiş.
Kerem Bürsin, bu iddialara jet hızında yanıt verdi. Kerem Bürsin o haberleri paylaşan takipçisine "Saçmalık" cevabını verdi.
Kaynak: Snob Magazin