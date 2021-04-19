Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti

Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Haklarında sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'e gittiği iddia edildi. İkili, geçtiğimiz günlerde aşk haberlerine kafa karıştıran açıklama yapmıştı. İşte detaylar...

Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, Maldivler'e tatile gittiği iddia edildi. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasından sonra ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından iki kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.

İkili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.

Erçel ise, "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" diyerek, aşk iddialarını havada bırakmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Muslera Serdar Aziz Bülent Uygun Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 02:05:09. #1.14#

title