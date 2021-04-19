Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e gitti

Haklarında sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'e gittiği iddia edildi. İkili, geçtiğimiz günlerde aşk haberlerine kafa karıştıran açıklama yapmıştı. İşte detaylar...

Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, Maldivler'e tatile gittiği iddia edildi. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasından sonra ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından iki kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.

İkili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.

Erçel ise, "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" diyerek, aşk iddialarını havada bırakmıştı.

Kaynak: Snob Magazin