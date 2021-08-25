Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den el ele tatil pozu
Birlikte Muğla'ya giden çiftten Hande Erçel, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştıHande Erçel, Kerem Bürsin ile el ele fotoğrafında sevgilisini etiketledi.
Birlikte Muğla'ya giden çiftten Hande Erçel, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile el ele fotoğrafında sevgilisini etiketledi.
Fotoğraflara 1 saatte 1 milyon beğeni geldi.
Bergüzar Korel, Hande Erçel'in fotoğraflarına "Hande içim açılıyor nasıl güzelsin" yorumunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet