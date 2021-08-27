Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Bodrum'daydı. Sezon yorgunluğunu atan çift, günü şezlongda sohbet ederek geçirdi. Erçel düzgün fiziğiyle, Bürsin ise kaslı vücuduyla dikkat çekti

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Arkadaşlarıyla tatilde olan Hande Erçel'e sevgilisi Kerem Bürsin de eşlik etmeye başladı. Dizi ve reklam çekimlerinden fırsat bulan çift, sezonun son günlerinde soluğu Bodrum'da aldı.

İkili, önceki gün kaldıkları Six Senses Kaplankaya'da görüntülendi. Gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden çift, gün boyu şezlongda sohbet etti.

Kitap okuyan oyuncuların, gelen teklifleri de değerlendirdiği öğrenildi. İkiliye, ilerleyen günlerde Erçel'in ablası ve yeğeninin de eşlik edeceği iddia edildi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatili

Kaynak: Snob Magazin

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