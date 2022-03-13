Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Gazeteci Açıkladı - Haberler

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Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Gazeteci Açıkladı

Snob Magazin - Magazin
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Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Gazeteci Açıkladı

Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bu iddia yalanlandı.

'Söylemezsem Olmaz' isimli programda Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atasay Kamer ile Hande Erçel'in arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını belirterek aşk iddialarını yalanlamış oldu.

Snob Magazin / Magazin

Söylemezsem Olmaz, Hande Erçel, Magazin, Haberler

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