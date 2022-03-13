Hande Erçel ile Atasay Kamer Aşk mı Yaşıyor? Ünlü Gazeteci Açıkladı

'Söylemezsem Olmaz' isimli programda Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atasay Kamer ile Hande Erçel'in arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını belirterek aşk iddialarını yalanlamış oldu.

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