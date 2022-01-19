Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin dışlandığını itiraf etti - Haberler Magazin
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Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin dışlandığını itiraf etti

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin dışlandığını itiraf etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü Sapanca'da kutlamıştı. Caner Yıldırım, Gamze Erçel ve Mavi'yle birlikte olan güzel oyuncunun yanında Kerem Bürsin'in olmaması dikkat çekmişti. Bürsin'den açıklama geldi...

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşına giren Gamze Erçel; kardeşi Hande Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi'yle Sapanca'da yeni yaşını kutlamıştı.

"KALBİNE KEREM'İ ETİKETLEDİ"

Sapanca'da doğum günü için verdikleri pozları sosyal medya hesabında paylaşan Caner Yıldırım, Hande Erçel'in kalbine Kerem Bürsin'i etiketlemişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kerem Bürsin'in, kutlamada olmamasının sebebi bir hayli merak edilirken ünlü oyuncudan paylaşımın altına yorum geldi.

Bürsin, Yıldırım'ın paylaşımına "Bayılıyorum size! ve beni hep dışlamanıza" şeklinde esprili notunu düştü.

Bürsin, ayrılık haberlerini yalanlamış oldu.

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin dışlandığını itiraf etti

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin dışlandığını itiraf etti

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin dışlandığını itiraf etti

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Kerem Bürsin, Hande Erçel, Medya, Doğum, Magazin, Haber

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