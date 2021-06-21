Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in itirafı olay oldu!
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Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in itirafı olay oldu!

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in itirafı olay oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kerem Bürsin, Haber Global muhabiri Emrah Akçaay'a konuştu. Bürsin, sevgilisinin kıyafetlerine karışıyor mu? Ünlü oyuncunun yaptığı itiraflar gündem oldu. İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin, Haber Global'in YouTube kanalında yayınlanan 'Hikayede Kalmasın' programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel ile ilişkisine dair samimi açıklamalarda da bulundu.

"ARKADAŞLIĞIMIZ AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' İş nedeniyle bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım."

"FEMİNİST POLİTİKAMA MAÇOLUK UYMUYOR"

Kerem Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise, "Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm" şeklinde yanıt verdi.

Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in itirafı olay oldu!
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in itirafı olay oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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