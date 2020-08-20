Hande Erçel için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı Kuyum ve mücevher sektöründe başarılı işleriyle adından söz ettiren 27 yaşındaki Gaziantepli genç iş insanı Murat Kocaardıç, yeni koleksiyonunun katalog çekimi için ünlü oyuncu Hande Erçel'e de teklif sundu

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Murat Kocaardıç, "İçinde Zenginlik Var"& ; adlı kişisel gelişim kitabım yakında okuyucusuyla buluşacak. Şu an yeni bir proje hazırlığının içindeyiz. Şehrimizin en kıymetli eserleri arasında yer alan "Çingene Kızı" mozaiğinden ilham alarak 12 parçadan oluşan altın takı üzerine bir koleksiyon hazırlıyorum" dedi.

'HANDE ERÇEL İÇİN 3 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDIM'

Sözlerini sürdüren iş insanı, "Tanıtım kataloğu çekimi için oyuncu Hande Erçel'e ekibim tarafından teklif sunuldu, cevap bekliyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ yeni reklam çekimi için 1 milyon euro istemiş, takipçisi 3.3 milyon. Hande Erçel'in takipçisi 14.9 milyon. Hande Erçel için 3 milyon euro'yu gözden çıkardım"& ; şeklinde espri yapmayı da ihmal etmedi.

'EN BÜYÜK ZENGİNLİK SAĞLIK'

Fotoğraf çekimi için maskesini çıkaran iş insanı, "En büyük zenginlik sağlık, maskemizi takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Kaynak: Snob Magazin