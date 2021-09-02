Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
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Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Partneri Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel'in henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada ses getirdi. İşte detaylar...

Şimdilerde Fox ekranlarından yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, gerek sosyal medya paylaşımları gerek özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş hayranları tarafından paylaşıldı.

Instagram'da 24 milyonu aşkın takipçisi olan güzel oyuncunun 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken bir magazin programında sunuculuk yaptığı ortaya çıktı.

Erçel'in programdan görüntüleri ve Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken yaşadığı dil sürçmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Uzun bir süre Murat Dalkılıç'la aşk yaşan Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini sonlandırmıştı. Hande Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

Erçel, uzun bir süredir Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor.

Erçel'in yıllar sonra ortaya çıkan bu görüntüler hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek
Hande Erçel hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

Kaynak: Snob Magazin

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