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Hande Erçel hakkında bomba iddia!

Hande Erçel hakkında bomba iddia!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu Hande Erçel hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'a sürpriz bir ismin transfer olacağı öne sürüldü.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Magazinburada'nın haberine göre; Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.

EKRANLARA DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ...

"Yakın zamanda ekranda boy göstereceğim" diyen Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Camdaki Kız dizisine Begüm karakteri olarak giriş yapması beklenen güzel oyuncunun, Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakterinin gerçek aşkı olacağı öne sürüldü.

Hande Erçel hakkında bomba iddia!

Hande Erçel hakkında bomba iddia!

Hande Erçel hakkında bomba iddia!

Hande Erçel hakkında bomba iddia! Ekranların sevilen dizisine transfer olacak

Hande Erçel hakkında bomba iddia! Ekranların sevilen dizisine transfer olacak

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