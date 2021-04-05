Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve Acun ılıcalı'yı geride bıraktı
ACUN ILICALIMuhabirlik, sunuculuk, yapımcılık ve kanal sahipliği derken medya sektörüne adını yazdırmayı başaran Acun Ilıcalı, dünya çapında tanınan bir isim. Zaman zaman yaptığı canlı yayınlarla da izlenme rekorları kıran Ilıcalı'yı 13,2 milyon kişi takip ediyor.
ACUN ILICALI
Muhabirlik, sunuculuk, yapımcılık ve kanal sahipliği derken medya sektörüne adını yazdırmayı başaran Acun Ilıcalı, dünya çapında tanınan bir isim. Zaman zaman yaptığı canlı yayınlarla da izlenme rekorları kıran Ilıcalı'yı 13,2 milyon kişi takip ediyor.
BEREN SAAT
Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile tanınan, Aşk-ı Memnu dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Beren Saat, sosyal medyanın da hakkını veriyor. Sosyal projelere desteği de bilinen Saat'in takipçi sayısı 4,9 milyon.
CAN YAMAN
'Libido' açıklaması ile günlerce adından söz ettiren Can Yaman, yeni nesil oyunculardan... Okul hayatı başarılarla dolu olan Yaman, İtalyanlar'ın da gözdesi. Genç oyuncunun takipçi sayısı 8,2 milyon.
CEM YILMAZ
Yaptığı her paylaşım ses getiren Cem Yılmaz'ı Instagram'da 5 milyon kişi takip ediyor!
DEMET AKALIN
Son günlerde tiktok fenomenlerine yaptığı 'soyguncu' suçlaması ile konuşulan Demet Akalın, magazin dünyasının en atarlı isimlerinden. Akalın'ın takipçi sayısı 9,2 milyon.
ENGİN AKYÜREK
Beren Saat ile aynı yıl katıldığı yarışmadan birinci olarka çıkan Engin Akyürek, yıllardır sosyal medyadan uzak duruyordu. Akyürek, orucu geçen ay bozdu ve Instagram hesabını açtı. Engin Aküyrek'in takipçi sayısı 9 günde 315 bine ulaştı.
BURAK ÖZÇİVİT
Burak Özçivit, sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'da da büyük bir hayran kitlesine sahip. 80 kadın hayranı ile yediği yemek günlerce gazete manşetlerini süsleyen Özçivit'in takipçi sayısı 17 milyon.
BURCU ESMERSOY
Markalar için aranan reklam yüzü olan sunucu Burcu Esmersoy'u 4 milyon kişi takip ediyor.
DEMET ÖZDEMİR
Rol aldığı diziler ve reklamlar kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Demet Özdemir'in takipçi sayısı 12,6 milyon.
FAHRİYE EVCEN
Oğlu Karan doğduktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam etti. Kendisine teklif edilen uçuk ücretlere rağmen oğlu ile ilk karesini de Instagram sayfasında paylaştı. Evcen'in takipçi sayısı 11,5 milyon.
HADİSE
Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda ilerleyen Hadise, magazin dünyasının popüler isimlerinden. Katıldığı Eurovision yarışması ile dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Hadise'yi 12,5 milyon kişi takip ediyor.
HANDE ERÇEL
Güneşin Kızları dizisinin ardından şöhreti önlenemez bir yükselişe geçen Hande Erçel, takipçi sayısı en fazla olan oyuncu! İddialı rakiplerini geride bırakan Erçel'i 20,9 milyon kişi takip ediyor.
HAZAL KAYA
Geçtiğmiz hafta Covid -19 testinin pozitif çıktığını duyuran ve kendini izole eden Hazal Kaya'nın takipçi sayısı 6,3 milyon.
KEREM BÜRSİN
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkı sürpriz bir şekilde sonlandıran, şu sıralar ise adı rol arkadaşı Hande Erçel ile anılan Kerem Bürsin'in de hatrı sayılır bir takipçi sayısı var.
Bürsin'i 7,2 milyon kişi takip ediyor.
KIVANÇ TATLITUĞ
Şu sıralar başrolünü Özge Özpirinçci ile paylaştığı dizisinin çekimleri tam gaz devam eden Kıvanç Tatlutuğ'un takipçi sayısı 3,4 milyon.
MURAT BOZ
Aslı Enver ile yollarını ayırdıktan sonra kendini işe veren Murat Boz'u 10,9 milyon kişi takip ediyor.
NESLİHAN ATAGÜL
Yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle iki sezondur başrol oynadığı diziye veda eden Neslihan Atagül, gerek Türkiye'de gerekse Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesine sahip. Eşiyle çıktığı tatilleri, ödül törenlerini, set anlarını sayfasında paylaşan Atagül'ün takipçi sayısı 11,7 milyon.
Kaynak: Hürriyet