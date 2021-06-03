Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e doğum günü sürprizi!

4 Haziran doğumlu Kerem Bürsin'e 'Sen Çal Kapımı' setinde erken doğum günü organizasyonu düzenlendi.

4 Haziran doğumlu Kerem Bürsin'e 'Sen Çal Kapımı' setinde erken doğum günü organizasyonu düzenlendi. Birlikte pasta kesip fotoğraf çektiren ekip renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Kerem Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekildikleri sırada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel o anları 'daha yeni başlıyoruz' notuyla paylaştı.

Bürsin, 'Sen var ya sen... Yandın' sözleriyle sevgilisinin şakasına yanıt verdi.

AŞK MALDİVLER'DE ORTAYA ÇIKTI

Aynı dizide rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlıyordu. 'Sadece arkadaşız' diyen çift birlikte Maldivler'e gidince aşk ortaya çıktı. İlk kez hayranlarını tarafından el ele görüntülenen ikili birlikteliklerini gizlemekten vazgeçti. Tatilden romantik pozlar paylaşan aşıklar 'her şey yolunda' mesajı verdi.

Kaynak: Hürriyet