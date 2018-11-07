Hande Erçel, Deneme Çekimi İsteyen Yapım Şirketine Sinirlendi

Yapım şirketi, ''Kara İnci'' dizisiyle oyunculuk performansı eleştirilen güzel oyuncu Hande Erçel'den yeni başlayacak dizi için deneme çekimi istedi. Erçel, şirketin talebine sert tepki gösterdi.

''BU SAATTEN SONRA DENEME ÇEKİMİ NEDİR?''

Hande Erçel ile birlikte başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer alacağı planlanan TRT'nin yeni dizisi 'Halk' için yapım şirketi Erçel'den deneme çekimi istedi. ''Kara İnci'' dizisindeki performansıyla ağır eleştirilere maruz kalan Erçel, yapım şirketine, ''Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?" şeklinde tepki gösterdiği söyleniyor.

MENAJERİ DENEME ÇEKİMİNE İKNA ETTİ

İddialara göre şirketin, güzel oyuncu Hande Erçel'den seçmelere katılmasını ve deneme çekimi yapılmasını istedi. Genç oyuncu ise bu talebe karşı sert tepki göstererek, "Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?" dediği öne sürüldü. Ancak Erçel'in menajerinin, uzun ikna konuşması neticesinde güzel oyuncuya deneme çekimini kabul ettirdiği iddiaların arasında.