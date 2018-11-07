Hande Erçel, Deneme Çekimi İsteyen Yapım Şirketine Sinirlendi
Hande Erçel, yeni başlayacak dizi için kendisinden deneme çekimi isteyen yapım şirketine açtı ağzını yumdu gözünü.
Yapım şirketi, ''Kara İnci'' dizisiyle oyunculuk performansı eleştirilen güzel oyuncu Hande Erçel'den yeni başlayacak dizi için deneme çekimi istedi. Erçel, şirketin talebine sert tepki gösterdi.
''BU SAATTEN SONRA DENEME ÇEKİMİ NEDİR?''
Hande Erçel ile birlikte başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer alacağı planlanan TRT'nin yeni dizisi 'Halk' için yapım şirketi Erçel'den deneme çekimi istedi. ''Kara İnci'' dizisindeki performansıyla ağır eleştirilere maruz kalan Erçel, yapım şirketine, ''Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?" şeklinde tepki gösterdiği söyleniyor.
MENAJERİ DENEME ÇEKİMİNE İKNA ETTİ
İddialara göre şirketin, güzel oyuncu Hande Erçel'den seçmelere katılmasını ve deneme çekimi yapılmasını istedi. Genç oyuncu ise bu talebe karşı sert tepki göstererek, "Bu saatten sonra deneme çekimi de nedir?" dediği öne sürüldü. Ancak Erçel'in menajerinin, uzun ikna konuşması neticesinde güzel oyuncuya deneme çekimini kabul ettirdiği iddiaların arasında.
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Bu kızda oyunculuk adına hiçbir şey yok ne denemesi artık dizi bitirdi oynamadan... tabiki istemez denemeyi kendini Oscarlık oyuncu zannediyorCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Deneme bile olsa bu kadın Çekilmez!!!!!Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Tabi kendisi oscar ödüllü biri ayıp etmişlerrrCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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ya bu kızda ben iticilik buluyorum. hiç doğal değil sanki güzel görünmek için kendini kasıyor gibi. egoistlik de var. bu gidişle piyasadan silinecek. oynadığı diziler de tutulmamaya başladı. bence kendini kaf dağında görmekten vazgeç de oyna bir dizide yoksa aç kalacanCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Herkes oyuncu olduğundan ötürü sizin de bi farkınızı göremediğinden deneme çeklimi olması olası. Bende proje olsa denemeye bile almazdım. Dansözlük iyi sizin için.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır