Hande Erçel, Bir Deri Bir Kemik Kaldı
Murat Dalkılıç ile birlikteliğini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Hande Erçel, gece gezmesinde objektiflere yakalandı.
Özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte gece gezmesinde objektiflere yakalandı.
FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Abla Erçel, kardeşinin fotoğrafını "My Babe" notuyla Instagram'da paylaştı. Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Hande Erçel'in zayıf hali dikkat çekti. Öte yandan haklarında sürekli "Ayrılıp barıştılar" şeklinde haberler çıkan oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç geçen günlerde barıştığı iddia edildi.Ancak çift, bu mutluluklarını göz önünde yaşamamakta kararlı olduğu belirtildi. Bunun nedeni ise Hande Erçel'in annesinin sağlık durumu ve Hande Erçel için sosyal medyada yapılan yorumlar olduğu söylendi.
YORUMLAR (55)
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Hiçte hande erçel güneşin kizlari dizisinden bu yana zayiflayarak cirkinlesti yuzundeki samimiyet zayıfladıkça kayboldu ve güneşin kızları dizisindeki o gülüşü ve tatlılığı kaybolduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bananeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vayyyCevap Yaz Yayından Kaldır
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hande erçel çok güzel kız çokta tatlıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hande erçel sana ne olmuş güzelim kendini toprlaCevap Yaz Yayından Kaldır