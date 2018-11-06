Hande Erçel, Bir Deri Bir Kemik Kaldı

Özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte gece gezmesinde objektiflere yakalandı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Abla Erçel, kardeşinin fotoğrafını "My Babe" notuyla Instagram'da paylaştı. Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Hande Erçel'in zayıf hali dikkat çekti. Öte yandan haklarında sürekli "Ayrılıp barıştılar" şeklinde haberler çıkan oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç geçen günlerde barıştığı iddia edildi.Ancak çift, bu mutluluklarını göz önünde yaşamamakta kararlı olduğu belirtildi. Bunun nedeni ise Hande Erçel'in annesinin sağlık durumu ve Hande Erçel için sosyal medyada yapılan yorumlar olduğu söylendi.