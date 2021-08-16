Hande Erçel bikinisiyle meydan okudu

Hande Erçel, başrolünü sevgilisi Kerem Bürsin'le oynadığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasından sonra kzı arkadaşlarıyla tatile çıktı. Oyuncu, bikinisiyle meydan okudu. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sevgilisi Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı dizinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen oyuncu, sezonun yorgunluğunu attı.

Kız arkadaşlarıyla şezlongda sohbet eden Erçel, gurup içerisindeki çocukları da ihmal etmedi. Deniz kenarında çocuklara eşlik edip taş sektiren Erçel'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Oyuncu, fiziği ve bikinisiyle beğeni aldı.

Hande Erçel'in kız arkadaşlarıyla yaptığı tatile sonrasında sevgilisi Bürsin'in de dahil olacağı öğrenildi. Bürsin'in iş görüşmeleri için İstanbul'da kaldığı edinilen bilgiler arasında...

Kaynak: Snob Magazin