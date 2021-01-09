Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık
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Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık

09.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:16
Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık

KEREM BÜRSİN'LE AŞK VAR MI?Hande Erçel önceki akşam set çıkışı Kavacık trafiğinde polis çevirmesine takıldı.

KEREM BÜRSİN'LE AŞK VAR MI?

Hande Erçel önceki akşam set çıkışı Kavacık trafiğinde polis çevirmesine takıldı. O sırada karşısında objektifleri bulunca şaşıran oyuncu, muhabirlere "Sizden korkulur, her yerdesiniz" diyerek takıldı. Hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le ilgili sorulara "Çok iyi arkadaşız" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın kendisini sosyal medyada takip etmeyi bırakması sorulduğunda ise "Arkadaş olarak ayrıldık" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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