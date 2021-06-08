Hande Erçel'in 'bazlama surat' davasında flaş karar
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Hande Erçel'in 'bazlama surat' davasında flaş karar

Hande Erçel'in 'bazlama surat' davasında flaş karar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle tazminat davası açmıştı. Mahkeme kararını açıkladı. İşte Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e ödeyeceği tazminat...

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti. Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi.

Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hande Erçel'in 'bazlama surat' davasında flaş karar

Kaynak: Snob Magazin

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