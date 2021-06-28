Hande Erçel'in Bodrum sefası

Oyuncu Hande Erçel, hafta sonu tatili için ablası Gamze Erçel ile birlikte Bodrum tatile çıktı. Abla-kardeş, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi.

Oyuncu Hande Erçel, hafta sonu tatili için ablası Gamze Erçel'le Bodrum'daydı. Abla-kardeş, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi. Erçel, Orak Adası'na demirledikleri tekneden denize girdi.Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

Kaynak: Snob Magazin