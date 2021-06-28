Hande Erçel'in Bodrum sefası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hande Erçel'in Bodrum sefası

Hande Erçel'in Bodrum sefası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Hande Erçel, hafta sonu tatili için ablası Gamze Erçel ile birlikte Bodrum tatile çıktı. Abla-kardeş, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi.

Oyuncu Hande Erçel, hafta sonu tatili için ablası Gamze Erçel'le Bodrum'daydı. Abla-kardeş, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi. Erçel, Orak Adası'na demirledikleri tekneden denize girdi.Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Düzenli olarak spor yapan oyuncunun, fit görüntüsü objektiflere böyle yansıdı.

Hande Erçel'in Bodrum sefası

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Şener Şen Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hande Erçel'in Bodrum sefası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:09:24. #1.14#

title