Hande Erçel'den Kerem Bürsin itirafı

Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, önceki akşam Etiler'de aracının içinde görüntülendi. Erçel, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı