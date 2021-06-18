Hande Erçel'den Kerem Bürsin itirafı
Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, önceki akşam Etiler'de aracının içinde görüntülendi. Erçel, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı
Özel hayatı hakkında konuşan Erçel, "Kerem ile ilişkimiz güzel gidiyor. Hayalini kurduğumuz gibi bir tatil yaptık. Keyifli ve dinlendirici geçti. Şimdi işimize odaklandık" açıklamasında bulundu.
Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölümüne Eda (Hande Erçel) ve Serkan'ın (Kerem Bürsin) öpüşme sahnesi damga vurdu.
Gerçek hayatta da aşk yaşayan ikilinin bu sahnesine övgü dolu yorumlar yapıldı.
Kaynak: Snob Magazin