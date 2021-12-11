Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e duygulandıran jest - Haberler Magazin
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Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e duygulandıran jest

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e duygulandıran jest
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir seneden fazladır birlikte olan ve evlenecekleri iddia edilen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bürsin, katıldığı etkinlikte sevgilisi Hande Erçel'in jestiyle duygulandı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin oldu.

Bürsin, Swissotel The Bosphorus Otel'de dün sabah saatlerinde basın toplantısı gerçekleştirmişti. Hande Erçel, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bürsin'e, jest yaptı. Ünlü oyuncu, Bürsin'in kulisini çiçeklerle donattı.

Odaya girdiğinde çiçekleri görünce şok olan Bürsin, hemen telefonla sevgilisine teşekkür ettiği öğrenildi. 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Erçel ile Bürsin'in evleneceği iddia ediliyor.

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e duygulandıran jest

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e duygulandıran jest

Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e duygulandıran jest

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