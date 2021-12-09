Hande Erçel'den 'Altın Kelebek' açıklaması

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Altın Kelebek'e neden katılmadınız?" sorusuna, "Şehir dışındaydım. Kerem Bürsin'in de çekimi vardı. O yüzden katılamadık" yanıtını verdi.

"2021 yılı bizim için güzel geçti" diyen Erçel, 2022'den de umutlu olduğunu ifade etti.

"EVLENMEK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin, 'Kerem Bürsin ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna cevap veren ünlü oyuncu, "İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken" demişti.