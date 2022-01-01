Hande Baladın kimdir? Voleybol oyuncusu Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç?
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Milli voleybol oyuncumuz Hande Baladın kimdir merak ediliyor. Peki, Hande Baladın kimdir? Voleybol oyuncusu Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç? Hande Baladın'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır. Peki, Hande Baladın kimdir? Voleybol oyuncusu Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç?
HANDE BALADIN KİMDİR?
Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır.
Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.90 m'dir (Eczacıbaşı Spor Kulübü internet sitesine göre 1.88 m). 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
BAŞARILARI
Bır kısmı şöyledir:
Kulüp Başarıları
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
Bireysel Başarılar
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"
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