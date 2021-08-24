Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, aslen nerelidir? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Hande Baladın boyu kaç?
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Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, aslen nerelidir? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Hande Baladın boyu kaç?

Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, aslen nerelidir? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Hande Baladın boyu kaç?
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Hande Baladın kimdir? sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosunda yer alan ve başarılı performans sergileyen Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, aslen nerelidir? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Hande Baladın boyu kaç?

Filenin Sultanları,A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın son dönemde en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok " Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, aslen nerelidir? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Hande Baladın boyu kaç?" sorularını araştırıyor. Hande Baladın ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1.09.1997

Pozisyonu: Smaçör

Boyu: 188 cm

1997 doğumlu milli smaçör Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısından yetişen genç oyuncu, 2015-2016 sezonunda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda, deneyim kazanmak amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Hande, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.

Kulüp Başarıları

  • ·2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
  • ·2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
  • ·2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
  • ·2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
  • ·2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
  • ·2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

  • ·2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
  • ·2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
  • ·2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
  • ·2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
  • ·2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
  • ·2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
  • ·2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

  • ·2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Smaçör"
  • ·2013 Gençler Avrupa Şampiyonası -"En İyi Blok Yapan Oyuncu"
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Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında, aslen nerelidir? Hande Baladın hangi mevkide oynuyor? Hande Baladın boyu kaç? - Haberler
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