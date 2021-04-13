Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz

Geçtiğimiz perşembe günü ilk bölümüyle yayınlanan diziye gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Dizi AB'de birinci oldu.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Geçtiğimiz perşembe günü ilk bölümüyle yayınlanan diziye gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Dizi AB'de birinci oldu. Güzel tepkiler geliyor, herkes beğenmiş" dedi.

Ataizi, partneri Feyyaz Şerifoğlu ile öpüştüğü sahneyle ilgili soruları ise "Ben oyuncuyum, konservatuvarda bunların eğitimini alıyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm oyuncular gerekliyse yapmalı. Orada ben yokum, Cana var. Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyor ve 'miş' gibi yapıyoruz" diye yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hande Ataizi: Senaryodaki duyguyu yansıtmaya çalışıyoruz - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 08:37:33. #1.15#
title