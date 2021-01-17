Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu: İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz
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Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu: İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz

17.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 07:43
Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu: İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz

Hande Ataizi'nin oğlu Leo ile iyi anlaştığını söyleyen Dinç Aydoğdu, "Gayet iyiyiz, ben Leo'nun iyi bir oyun arkadaşıyım" dedi.

Hande Ataizi'nin oğlu Leo ile iyi anlaştığını söyleyen Dinç Aydoğdu, "Gayet iyiyiz, ben Leo'nun iyi bir oyun arkadaşıyım" dedi. Aydoğdu, Ataizi'yle ilişki yaşamaya başladıktan sonra oyunculuk teklifi alıp almadığı sorusunu da "Ben Hande'den önce de oyunculuk eğitimi alıyordum. Teklifler geliyor, değerlendiriyorum" diye yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet

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