Hançerli: "11 bin 893 riskli bina için özel çalışmalar yapıyoruz"
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Hançerli: "11 bin 893 riskli bina için özel çalışmalar yapıyoruz"

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, katıldığı bir televizyon programında Avcılar'da 17 Ağustos depremi öncesinde yapılmış 11 bin 893 riskli binanın bulunduğunu ve bu riskli yapılarla ilgili özel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Hançerli:
20.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:32

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, katıldığı bir televizyon programında Avcılar'da 17 Ağustos depremi öncesinde yapılmış 11 bin 893 riskli binanın bulunduğunu ve bu riskli yapılarla ilgili özel bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bir televizyon programında Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ile Türkiye'de deprem olgusu konuşuldu. Moderatörlüğünü Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş 'in yaptığı ve Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Murat Balamir'in konuşmacı olarak katıldığı programda olası Marmara Depremi'ne karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı. Bingöl ve Elazığ'da meydana gelen depremler öncesinde bölgeye dair uyarılarda bulunmasıyla bilinen Prof. Dr. Görür, beklenen Marmara Depremi öncesinde Avcılar'daki binaların bir an evvel yenilenmesi gerektiği konusunda uyardı.

1999 yılı öncesinde inşa edilmiş yapıların genel olarak sağlıklı olmadığını ifade eden Hançerli, "Avcılar'daki tüm binaların karnesini oluşturduk ve bunu tek seferde görebileceğimiz online harita şeklinde bir uygulama hazırladık. Bu harita her an güncelleniyor. Binaların sağlamlık durumuna göre yapılan değerlendirmelere göre binaları sınıflandırdık. Binalara bu şekilde müdahale ediyoruz" dedi.

"Elazığ depremi olduktan sonra Elazığ'a gittim"

Göreve geldikten sonra "Hayat Kurtarma Hareketi" de dediği kentsel yenileme hareketi başlatan Hançerli, "Seçildiğimiz günden bugüne 3 bini aşkın konut yenilenme sürecine girdi. Çalışmalarımız sayesinde de oldukça yol aldık. Elazığ depremi olduktan sonra Elazığ'a gittim. Oradaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde gözlemleme şansım oldu. Dünyanın değişik yerlerinden arama kurtarma ekipleri gelmişti. Depremin üzerinden 6 gün geçmesine ve yıkılan bina sayısının bir elin parmaklarını geçmemesine rağmen ekipler hala "sesimi duyan" var mı diye bağırıyorlardı. Yani deprem olduktan sonra yapılan çalışmaların çok zor ve meşakkatli olduğunu ve maalesef çok da yol alınamadığını orada deneyimledim" ifadelerini kullandı.

"11 bin 893 binamız 2000 yılı öncesinde yapılmış"

"Bizim yoğunlaştığımız konu binaların güvenli hale gelmesi ve yenilenmesiydi" diyen Başkan Hançerli, "5.8 Silivri Depremi ile birlikte toplumda yeniden bir duyarlılık oluştu. Buna paralel olarak depreme hazırlık çalışmalarımız hızlandı. Ondan öncesinde deprem öncesi hazırlık aşamasının ve bina yenilemenin önemini anlatıyorduk ama daha zor dinletiyorduk. 2000 yılı öncesinde yapılan tüm yapıları temel olarak riskli yapı olarak değerlendiririz. 11 bin 893 binamız 2000 yılı öncesinde yapılmış. 17 Ağustos depremi öncesinde yapılmış bu yapılarda kullanılan malzemelerin kalitesi, kullanılan işçiliğin kalitesi, mühendislik hizmeti almamış olması ve aradan geçen süre içerisindeki yıpranmaları bir tarafa bırakırsak, o günkü yapı yönetmeliği mevzuatı bugünküne göre çok daha güçsüz. Dolayısıyla 1999 yılı öncesinde yapılmış yapıların genel olarak sağlıklı olmadığı yönündeki değerlendirmemizin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"3 bini aşkın konut yenilenme sürecine girdi"

Riskli yapılara özgü özel bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Hançerli, "Avcılardaki tüm binaların karnesini oluşturduk ve bunu tek seferde görebileceğimiz online harita şeklinde bir uygulama hazırladık. Bu harita her an güncelleniyor. Binaların sağlamlık durumuna göre yapılan değerlendirmelere göre binaları sınıflandırdık. Bu sayede öncelikle müdahale etmemiz gereken binalarımızı biliyoruz. Şu ana kadar bakanlığın talimatıyla 354, Silivri Depremi sonrasında gözlem yöntemiyle yaptığımız incelemeler sonucunda bin 400'ü aşkın bina için tebligatlar gönderdik. Bu yapıları takip ediyoruz. Bugün itibari ile 965 bina kentsel yenilenmeden yararlandı. Seçildiğimiz günden bugüne de 3 bini aşkın konut yenilenme sürecine girdi. Biz binaların tahliye edilmiş olmasını önemli bir mesafe olarak görüyoruz. Ekiplerimiz her gün bu riskli yapıların sahipleri ile birebir görüşmeler yaparak kendi aralarında anlaşmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın bir an evvel bina yenileme konusunda harekete geçmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde de oldukça yol aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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