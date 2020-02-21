Hanau kurbanları Nurnberg'de anıldı

21.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:02

Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Almanya'da birçok şehirde anma gösterileri düzenlendi.

Anma törenlerinden biri de Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün 3 kişiyi katlettiği Nürnberg'de yapıldı. Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu'nun organize ettiği tören, kentin merkezi olan Plarrer meydanında gerçekleşti.

YOĞUN KATILIM

Nürnberg Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar'ın konuşması ile başlayan törende, Nürnberg Büyükşehir ikinci Başkanı Christian Vogel, Meclis Üyesi Aynur Kır, Uyum Meclisi 2.Başkanı İlhan Postaloğlu, Türk Alman İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Avukat Emre Hızlı, Ahmet Can, İN-SAN Derneği Başkanı Rıza Özlek, Kuzey Bavyera CHP Birliği Başkanı Rifat Çolak, kısa adı TİM olan Türk Alman Engellilere Yardım Derneği Başkanı Kamili Erdemir, Fürth Meclis üyeleri Ayhan Yeşil, Aydın Kaval, Kuzey Bavyera Atatürkçüler Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Akgün, Nürnberg Belediyesi Başkan adayı Marcus Köngig Yeşiller 'den Verena Osgyan, Nürnberg Kültür Dairesi Müdiresi Prof.Dr.Julia Lehner, Herzegenaurach FDP partisinden Bülent Ekrem ile çok sayıda katılımcı hazır bulundu

SAFLARI SIKI TUTARAK PANZEHİR OLMALIYIZ

Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar topluluğu hitaben yaptığı konuşmada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Irkçılık nefret bir zehirdir" sözlerine hatırlatarak, "Biz bu zehire karşı hepimiz saflarımızı sıkı tutarak panzehir olmalıyız" dedi.

Daha sonra söz alan Belediye 2. Başkanı Christian Vogel, Allianz Gegen Rechtsextemismu kuruluş yönetim kurulu üyesi Dietmar Bartsch ile İslam Çalışma grubu adına Tahir Aksu da saldırıyı kınayarak, ırkçılığa yer olmadığının altını çizdi.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Konuşmaların adından saygı duruşu yapıldı, ölenler için dualar edildi. Törene katılanlar H harfi oluşturarak Hanau'yu selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Bayraktar DHA'ya konuşuyor

Çicek konuluyor

Bülent Bayraktar topluluğa konuşuyor

Christian Vogel konuşuyor

Dua ediliyor

Mumlar ve ışıklar

Kaynak: DHA