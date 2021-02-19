Hanau'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 19 Şubat 2020'de Hanau'da 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısındaki tüm soruların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 19 Şubat 2020'de Hanau'da 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısındaki tüm soruların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Steinmeier, Hanau'daki ırkçı terör saldırısının 1'inci yılı nedeniyle düzenlenen anma töreninde konuştu.

Devletin yanıtsız kalan soruları aydınlatma görevi olduğuna dikkati çeken Steinmeier, "Aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmak hiç kimsenin takdirine kalmış değildir, devletimizin kamuoyuna ve özellikle ailelere karşı yükümlülüğüdür. Sadece bu yükümlülük yerine getirildiği ve yanıtlanmamış sorular yanıtlandığı ölçüde kaybedilen güven, yeniden kazanılabilir. Bunun için bu konuda bu kadar çok çaba harcamalıyız. Burada devletin olduğu kadar hepimizin sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.

Steinmeier, 19 Şubat 2020'de Hanau'da yaşanan saldırının hafızalara kazındığını belirterek, bu acıyı herkesin kendi başına taşımak zorunda olduğunu, ne kadar destek ve teselli verilirse verilsin bu yükü kimsenin başkasının yerine taşıyamayacağını vurguladı.

Atılan bütün olumlu adımlara rağmen devletin önlemlerinin eleştirilerin ve sorgulanmaların hedefi olduğunu ve olmaya devam edeceğini bildiğini kaydeden Steinmeier, şunları söyledi:

"Ben Cumhurbaşkanı olarak, bütün bu sorulara yanıtları bulduğum için burada değilim. Beni buraya getiren, devletimizin burada barış içinde bir arada yaşayan herkese verdiği koruma, güvenlik ve özgürlük sözünü sizin yakınlarınıza karşı yerine getiremediği için duyduğum derin üzüntü duygusudur.

Bu, sizin bu devlete, bizim devletimize, sizin devletinize duyduğunuz güveni etkiliyor. Biz buna kayıtsız kalmamalıyız, zira devletin güvene ihtiyacı var. Yargının ve polisin güvene ihtiyacı var. Polislerin özellikle uç durumlarda tahammül etmeleri ve altından kalkmaları gerekenler genelde fark edilmiyor ve takdir edilmiyor."

"Hiç kimse 'bizler' ve 'onlar' olarak bölünme istemiyor"

Steinmeier, Almanya'da sağduyulu, mantıklı ve vicdanlı kişilerin barış içinde bir arada yaşamak istediklerinin altını çizerek, "Hiç kimse 'bizler' ve 'onlar' olarak bölünmek istemiyor. 'Biz' olmak istiyorlar ve bütün ülkede nefretin, şiddetin, saygısızlığın olmaması için mücadele ediyorlar. Korkusuzca farklı olabilmemiz ve birbirimizden korkmadan bir arada yaşayabilmemizi savunuyorlar." diye konuştu.

Hanau'daki cinayetlerin de tesadüf olmadığına işaret eden Steinmeier, şunları kaydetti:

"Keder geçti mi? Acı azaldı mı, öfke yok oldu mu? Tüm sorular yanıtlandı mı? Kesinlikle hayır. Ancak Cumhurbaşkanı olarak buradayım ve bir ricam var; bu kötü eylemin bizi bölmesine izin vermeyin. Aramızdaki kötü ruhları, nefreti, aşağılamayı, umursamazlığı görmezden gelmeyelim. Ülkemizin iyi ruhuna ve ortak birliğimizi gerçekleştirecek güce inanalım."

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ