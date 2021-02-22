Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için Köln'de dikilen anıt tahrip edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için Köln'de dikilen anıt tahrip edildi

22.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:50
Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için Köln'de dikilen anıt tahrip edildi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi anısına Köln'de yapılan anıt tahrip edilip kurbanların fotoğrafları yırtıldı, Frankfurt'ta kurbanların yer aldığı posterlere gamalı haç çizildi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi anısına Köln'de yapılan anıt tahrip edilip kurbanların fotoğrafları yırtıldı, Frankfurt'ta kurbanların yer aldığı posterlere gamalı haç çizildi.

Köln'ün Rodenkirchen semtinde Ren Nehri kenarında terör kurbanlarının anısına yapılan anıt, saldırının yıl dönümünden iki gün sonra tahrip edildi. Kurbanların fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu afişler sökülüp yırtılarak nehir kenarına atıldı.

Polis Köln'de dün yaşanan saldırıyı doğrulurken, başlangıçta mala zarar verme gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devlet güvenlik birimine devredildiğini bildirdi.

Frankfurt'ta gamalı haç çizildi

Frankfurt'ta ise ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin posterlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gamalı haç çizildiği kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, kalın bir keçeli kalemle kurbanların fotoğraflarının yer aldığı posterlere gamalı haç çizildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Başbakan Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay İrem Derici Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için Köln'de dikilen anıt tahrip edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:17:14. #1.16#
title