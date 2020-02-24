Hanau'da ırkçı saldırının kurbanları için cenaze töreni
? Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kurbanları için cenaze töreni düzenlendi.
24.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:46
? Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 4'ü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kurbanları için cenaze töreni düzenlendi. Irkçı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenaze namazı, Hanau kentinin Marktplatz Meydanı'nda kılındı. Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu ve Sedat Gürbüz'ün cenazesine çok sayıda kişi katıldı.
- Hanau
Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TBMM milletvekilleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı.
- Hanau
Kaynak: DHA