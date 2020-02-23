Hanau'da binlerce kişi ırkçı terör saldırısına karşı bir araya geldi

23.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:25

Almanya'da binlerce kişi, Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını protesto için bir araya geldi.

Almanya'nın Hanau kentinde Türklere ait iki nargile kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısını protesto etmek için sivil toplum kuruluşları öncülüğünde toplanan binlerce kişi, "Teröre ve İslam düşmanlığına karşı" sloganıyla yürüyüş düzenliyor. İkinci saldırının yaşandığı ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Kurt-Schumacher Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, 2,5 kilometre uzaklıktaki ilk saldırının gerçekleştiği Heumarkt semtine kadar sürecek. Göstericiler daha sonra Marktplatz Meydanı'nda açıklama yapacak. Yürüyüşe Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, AK Parti Milletvekili Zafer Sarıkaya, CHP milletvekilleri Abdurrahman Tutdere ve Ünal Demirtaş da katıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren 43 yaşındaki Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürmüştü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA