Hanak'taki besicilere seminer verildi

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasınca Hanak ilçesindeki besicilere yönelik seminer düzenlendi.

Oda Başkanı Ercan Ödül, gazetecilere, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından kentin önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Hanak'taki yetiştiricilerle bir araya geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini anlatan Ödül, şöyle konuştu:

"Bölgede yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvancılıkta verimliliğini arttırılmasını istiyoruz. Ayrıca ıslah çalışmalarından suni tohumlama uygulamalarına kadar birçok konuda seminerler düzenliyoruz. Odamızın bu konulardaki görüş ve önerilerini üreticimize aktardığımız için mutluyuz. Üniversitelerdeki akademik bilgi birikimini bölgemiz yetiştiricileri ile paylaşmaktan ve bu gibi seminerler ile katkı vermeye devam edeceğiz."