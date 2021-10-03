HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuş avı için kurulan kafeslerden detaylar Kuş avcısı Muhammed Al-Najjar ile röportaj Detaylar HAN YUNUS - Gazze Şeridi'de kuş avcılığı Filistinlilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kuş avı için kurulan kafeslerden detaylar
Kuş avcısı Muhammed Al-Najjar ile röportaj
Detaylar HAN YUNUS - Gazze Şeridi'de kuş avcılığı Filistinlilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bazı Filistinliler, Han Yunus kentinde sahile ağ kurarak yakaladıkları kuşları satıp, geçimlerini sağlamaya çalışıyor.