HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı - Haberler
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HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı

AA - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kuş avı için kurulan kafeslerden detaylar Kuş avcısı Muhammed Al-Najjar ile röportaj Detaylar HAN YUNUS - Gazze Şeridi'de kuş avcılığı Filistinlilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuş avı için kurulan kafeslerden detaylar

Kuş avcısı Muhammed Al-Najjar ile röportaj

Detaylar HAN YUNUS - Gazze Şeridi'de kuş avcılığı Filistinlilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bazı Filistinliler, Han Yunus kentinde sahile ağ kurarak yakaladıkları kuşları satıp, geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı

HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı

HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı

HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: HAN YUNUS - Gazze'de kuş avı - Haberler
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