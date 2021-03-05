Hamzebeyli'de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi
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Hamzebeyli'de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

05.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:23
Hamzebeyli'de 2 bin 148 kaçak oto yedek parçası ele geçirildi

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak olan TIR'da kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak olan TIR'da kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen TIR'da arama yaptı. Aramada kaçak 2 bin 148 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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