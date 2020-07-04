Hamzakoy Plajına 4. kez "Mavi Bayrak" verildi Gelibolu'da bulunan Hamkakoy Plajı, 4. kez Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Gelibolu'da bulunan Hamkakoy Plajı, 4. kez Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Antalya'nın ünlü plajlarına benzerliği ile dikkati çeken 750 metre uzunluğundaki plajı ile tatilcilerin uğrak yeri olan Hamzakoy Halk Plajı bu yıl 10.00 ila 18.00 saatleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hizmet vermeye devam ediyor.

Tamamı halka açık ücretsiz olarak hizmet veren Hamzakoy Plajı, çevre ve temizlik kriterlerine uygun çalışmaları dolayısıyla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Çanakkale Halk Sağlığı laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz ediliyor.

Bu yıl üst üste dördüncü kez Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajda bayrağı göndere Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan tarafından çekti.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en temiz plajlarından biri olan Hamzakoy'da yeniden mavi bayrağın dalgalanmaya başladığını söyledi.

Temiz, bakımlı ve güvenli çevrenin sembolü, uluslararası standartlardaki plajlara verilen çevre ödülü olan mavi bayrağı burada dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Özacar, Kontrollü sosyal yaşam kurallarına göre yeniden düzenlediğimiz Hamzakoy Halk Plajı, keyfini çıkarmanız için sizleri bekliyor." dedi.

Kaynak: AA