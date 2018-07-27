Hamzakoy Halk Plajı Tatilcilerin Gözdesi Oldu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, 12 Eylül Dönemi'nde Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in zorunlu olarak misafir edildiği Hamzakoy sahili, Belediyenin çabaları sonucu tamamıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu. Mavi Bayrak ile taçlandırılan Hamzakoy Plajı'na, tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz sene Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenerek halkın yararlanabileceği sahil bandına dönüştürülen 750 metre uzunluğundaki Mavi Bayraklı Halk Plajı, tatilcilerin gözdesi konumuna geldi. Haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmete açılan plajda, vatandaşlara 300 şemsiyenin yanı sıra duş ve benzeri hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanıyor.

Çanakkale Halk Sağlığı laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği, can kurtaran dahil olmak üzere diğer güvenlik, temizlik ve ilgili kriterlerin yerine getirildiği plaj, ince kumlu oluşu ve berrak suyu ile de tatilcilerin tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin birçok yerindeki plajların, ilçede olduğu gibi ücretsiz işletilmediğine dikkat çeken Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, bu hizmeti en güzel biçimde vatandaşlara sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özacar, "Hamzakoy Plajı'na gelen yaşlı ve engelli tüm vatandaşların suya daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yer almaktadır. Rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilen plajın içerisinde ayrıca güneşlenme alanları, tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri, yeme içme birimleri bulunmaktadır. Plajımız çocuk, aile, genç, yaşlı, engelli vatandaşlarımız, özetle herkes için uygun durumdadır" dedi. - Çanakkale