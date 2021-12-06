Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletiliyor - Haberler
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletiliyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletiliyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 330 tırdan 700 tıra yükseltilecek.

LALAPAŞA, EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 330 tırdan 700 tıra yükseltilecek.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde bulunan sınır kapısında tır parkının genişletilmesi için çalışmalara başlandı.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, sınır kapısına ziyarette bulundu.

Çiftçi, tır parkında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gümrük sahası içinde bulunan mevcut tır parkı 85 bin metrekare daha genişletilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla 330 tır kapasiteli park 700 tır kapasitesine ulaşacak.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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