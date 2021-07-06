Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 kilo 414 gram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 kilo 414 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkmak için sınır kapısına gelen F.Ü'nün kullandığı tır, şüphe üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Burada yapılan taramada, tırlardan birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, detaylı olarak kontrol edildi.

Aramada 2 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Tır sürücüsü F.Ü. ile olayla ilgisi bulunan M.G. ve Ü.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler gümrük muhafaza ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin