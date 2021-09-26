Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.

İhracat yükü taşıyan yaklaşık 800 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Barış Şay, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını söyledi.

Şay, tır kuyruğunun Bulgaristan'ın tek peronla çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

Tır sürücüsü Metin Sarıca ise Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tırların beklediğini ve kuyruk oluştuğunu aktardı.

Dünden beri kuyrukta beklediğini belirten Sarıca, "Kuyruğun nedeni Bulgaristan'ın düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bir de buradaki tır parkının genişletilmesini istiyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Mustafa Sunca da kuyruğun 20 kilometreye ulaştığını yetkililerin buna çözüm bulması gerektiğini belirtti.