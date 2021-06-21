Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR'da 12 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve boş olduğu belirtilen TIR'da, valiz içinde 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi.

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve boş olduğu belirtilen TIR'da, valiz içinde 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen TIR'da uyuşturucu taşındığını belirledi. Boş olduğu belirtilen TIR'da yapılan aramada, çekici kısmında valiz içindeki 24 pakette 12 kilo 920 gram esrar ele geçirildi. Polis, sürücü E.D. ve yanında bulunan M.G.'yi olay yerinde, H.K. ve G.K.'yi ise İstanbul'da yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D., M.G. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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