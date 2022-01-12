Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü - Haberler
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü Edirne'de römorkun devrilmemesi için bariyerlere halatla bağlandıEDİRNE Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısında şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle tırlarda maddi hasar oluşurken, yurtdışına gitmekte olan...

EDİRNE (İHA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Edirne'de römorkun devrilmemesi için bariyerlere halatla bağlandı

EDİRNE Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısında şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle tırlarda maddi hasar oluşurken, yurtdışına gitmekte olan minibüse bağlı römorkun devrilmemesi için ise polis ekipleri halatla bariyerlere bağlayıp, devrilmesini önledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde Trakya için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle kent merkezinde birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve etkisini gösteren kar sebebiyle yurtdışına gitmek için yolla çıkan minibüs şiddetli rüzgar ve etkisini sürdüren kar sebebiyle ilerleyemedi. Minibüs ve römorkun devrilmemesi için polis ekipleri yol kenarında halatla bariyerlere bağlayarak, devrilmesini önledi.

"Şiddetli rüzgar tırlarda maddi hasara yol açtı"

Öte yandan Hamzabeyli Sınır Kapısında rüzgarın ihracat yüklerini teslim etmek için sıra bekleyen tırlarda şiddetli rüzgarı ve kar sebebiyle hasar gördü. Ayrıca Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın 14'üncü kilometresinde trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolları kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yaparak sürücülerin daha rahat ilerlemelerini sağladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şiddetli rüzgar ve kar sebebiyle tırlar zarar gördü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

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