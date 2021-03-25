Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kaçak süs eşyaları ve halı ele geçirildi
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kaçak süs eşyaları ve halı ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kaçak süs eşyaları ve halı ele geçirildi

Edirne'de, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çok sayıda kaçak süs eşyası ve halı ele geçirildi.

Edirne'de, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çok sayıda kaçak süs eşyası ve halı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası sınır kapısına gelen minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, 140 süs eşyası, mutfak gereçleri ve 7 halı ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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